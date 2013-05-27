Україна через півтора місяця завершить спецрозслідування щодо імпорту порцеляни

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі через півтора місяця завершить спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну посуду і приборів (столових або кухонних) з порцеляни незалежно від країни походження та експорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов.

"Я думаю, що через півтора місяці ми, напевно, вже виходитимемо на конкретні рішення", - сказав Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі в середині травня ухвалила рішення про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну посуду і приборів (столових або кухонних) з порцеляни незалежно від країни походження та експорту.

Рішення було прийнято за результатами розгляду заяви вітчизняних виробників фарфорової продукції ТОВ «Дружківський фарфоровий завод», ПАТ «Сумський фарфоровий завод», ТОВ «Корал» Довбиський фарфоровий завод» та інформації Мінекономрозвитку.

З вересня 2012 року Євразійська економічна комісія (ЄЕК) проводить спеціальне захисне розслідування щодо передбачуваного демпінгу на ринку фарфорового посуду в країнах Митного союзу, зокрема щодо товарів з України.