Варшава. Міністерство оборони України зацікавлене в реалізації проектів за спільними з Польщею розробкам військової техніки для продажу цієї продукції до третіх країн.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН заступник міністра оборони України Артуро Бабенко, який брав участь в українсько-польському форумі у Варшаві, присвяченому оборонно-промисловому комплексу обох країн.

"Це нам буде цікаво, тому що в нас є хороший потенціал", - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що підприємства оборонного комплексу обох країн ведуть переговори на тему можливих спільних розробок.

"Незважаючи на всі ці розмови про кризу президент і уряд приділяють велику увагу оборонно-промисловому комплексу і Збройним силам України. У нас є напрацювання практично у всіх сферах", - сказав він, зазначивши, що польська сторона також володіє цікавими для українців технологіями.

Бабенко також зазначив, що Україна може використовувати зв'язки польських партнерів для продажу на закордонних ринках модернізованої техніки, створеної на базі розробок СРСР.

Він також наголосив, що сильні позиції українців на світовому ринку озброєнь пов'язані не тільки зі спадщиною Радянського союзу. "У нас достатньо хороший науково-технічний потенціал, досить багато розробників, яких ми підтримуємо. У цьому плані все не так погано", - сказав він.

Заступник міністра також назвав одним з основних проектів, які українські фахівці можуть розробляти разом з польськими колегами, створення універсальної платформи для бронетехніки.

Як повідомляв УНІАН, представники міністерств України та Польщі 27 травня у Варшаві заявили про намір активізувати співпрацю оборонно-промислових комплексів обох країн.

Польське міністерство оборони чекає висновку перших договорів з компаніями ОПК України у жовтні п.р.