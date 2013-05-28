Астана. Казахстан стане рівноправним партнером українсько-російського космічного проекту "Дніпро".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Астані повідомив посол України в Казахстані Олег Дьомін.

"На сьогодні вирішилось питання про рівноправну участь Казахстану в такому проекті як "Дніпро", - зауважив він.

Посол висловив сподівання, що після доручення Казахстану цей проект розвиватиметься активніше.

Також він повідомив, що вирішено питання використання Казахстаном спільно або навіть замість російської ракети "Ангара" української ракети "Зеніт" під час реалізації проекту "Байтарек".

Дьомін зауважив, що Україна та Казахстан розвиватимуть співпрацю за різними напрямками космічної та авіаційної галузей.

За словами Дьоміна, Україна підтримує прагнення Казахстану щодо подальшого розвитку космодрому «Байконур» та перетворення його на міжнародну космічну гавань.

"Наша співпраця за цими проектам дуже важлива і має таку галузестворюючу можливість. Що я маю на увазі - Казахстан хоче розвивати свою космічну промисловість, і зараз будується завод з виробництва супутників спільно із Францією, але вони хочуть, щоб це було комплексно, і в перспективі Казахстан мріє й про створення авіаційної галузі", - сказав посол, зауваживши, що Україна має значний досвід та науковий потенціал у цьому питанні, яким може поділитися.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня прем'єр-міністр України Микола Азаров поінформував про домовленість з урядом Казахстану підготувати програму співпраці між Державним космічним агентством України та Національним космічним агентством Республіки Казахстан на 2014-2015 роки".

Довідка УНІАН. Кооперацією підприємств Росії й України у взаємодії з Міністерством оборони Росії та космічними агентствами Росії й України протягом 1992-2003 років було створено ракетно-космічну систему «Дніпро» для запусків космічних апаратів на базі технології ліквідованих стратегічних ракет РС-20.

Роботу зі створення і комерційної експлуатації ракетно-космічної системи на базі стратегічних ракет РС-20 для запуску космічних апаратів було покладено на міжнародний космічний консорціум «Космотрас», вона дістала назву програма «Дніпро».