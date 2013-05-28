НЗФ може приєднатися до меморандуму про надання пільгового тарифу на електроенергію

Найбільший український виробник феросплавів Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) розраховує приєднатися до меморандуму з урядом про надання електрометалургійним підприємствам права сплачувати за спожиту електроенергію за економічно обґрунтованими тарифами до кінця 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час медіатуру на завод повідомив голова правління НЗФ Володимир Куцин.

«Ми вимагаємо справедливого тарифу на електроенергію - нарівні з тарифом, за яким електроенергія відправляється на експорт, і з тарифом для Запорізького і Стахановського феросплавних заводів», - підкреслив Куцин.

За його словами, робота підприємства зараз істотно ускладнена: цього місяця обсяг виробництва становив 32 тис. тонн, і такий же прогноз виробництва зберігається на червень. «Якщо тариф встановити на економічно обґрунтованому рівні, ми знову вироблятимемо до 80 тис. тонн на місяць», - сказав голова правління НЗФ.

У першому кварталі 2013 року ціна на електроенергію для НЗФ зросла на 6,78% і становить 0,099 дол. за 1 кВт/год, причому до кінця року тариф ще виросте.

Тим часом, завод повністю відповідає критеріям, за якими Стахановський і Запорізький завод отримали економічно обґрунтовану ціну електроенергії. Частка електроенергії в собівартості продукції НЗФ становить (за січень-березень 2013 року) близько 34% (за необхідних 30%), а обсяг споживання, наприклад, за березень становив 192 млн кВт/год. (мінімальний критерій за обсягом споживання - 60 млн кВт/год).

Через це на заводі відзначають гостру необхідність у якнайшвидшому наданні НЗФ економічно обґрунтованої ціни на електроенергію.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку зі зростанням цін на електроенергію Нікопольський завод феросплавів скоротив план виробництва в 2013 році на 40%.

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» - найбільше в Україні підприємство з виробництва силікомарганцю і феромарганцю.

Основною продукцією НЗФ є марганцеві феросплави - силікомарганець і феромарганець, вироблені на найбільших у світі феросплавних печах.

Виробничі потужності заводу дозволяють випускати на рік понад 1 млн тонн силікомарганцю, 250 тис. тонн феромарганцю високовуглецевого, понад 15 тис. тонн феромарганцю середньовуглецевого, до 11 тис. тонн флюсів різних марок, 30 тис. тонн електродної маси.

Чистий збиток підприємства в 2012 році становив 1,5 млрд грн.