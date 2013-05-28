"Богдан" планує почати випуск китайських легкових авто JAC

Один з провідних автовиробників України - корпорація "Богдан" планує в листопаді 2013 року в рамках співпраці з китайською компанією China Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd розпочати повномасштабне виробництво двох моделей легкових автомобілів JAC. Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації.

"Китайська компанія з метою виходу на український ринок вибрала корпорацію "Богдан" в ролі партнера", - повідомляється в прес-релізі.

Згідно з повідомленням, до кінця 2013 року "Богдан" планує випустити близько 200 автомобілів JAC. А вже наступного року обсяги виробництва зростуть у кілька разів.

У прес-службі також повідомили, що в листопаді цього року завод у Черкасах випустить перші автомобілі J5 - седан С-класу. Крім того, в грудні на виробництво буде поставлений кросовер SUV-Compact-S5.

"Кроки держави щодо захисту галузі шляхом обмежень імпорту готових автомобілів вже приносять перші позитивні результати. JAC приходить в Україну не з готовим продуктом, а виготовлятиметься тут, що дозволить нам завантажити потужності, створити нові робочі місця і збільшити надходження до бюджету і соціальних фондів" , - цитує прес-служба слова президента корпорації Олега Свинарчука. Він зазначив, що залучення партнера для ліцензійного контракту на виробництво автомобілів в Україні стало можливим завдяки діям уряду щодо захисту вітчизняного автовиробника.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Богдан-Авто Холдинг», один з найбільших рітейлерів українського автомобільного ринку, що входить в корпорацію "Богдан", у січні-березні цього року збільшила продажі автомобілів різних брендів на 9,6% порівняно з аналогічним період 2012 року - до 2 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Наразі корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) та з виробництва автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула в кінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва понад 400 млн дол.

Корпорація "Богдан" за підсумками 2012 року знизила обсяги виробництва автомобілів усіх видів на 36,2% порівняно з 2011 роком до 13 455 одиниць.