Україна може продовжити дію мит на імпорт аміачної селітри з Росії

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту до України нітрату амонію (аміачної селітри) з Російської Федерації у зв'язку із закінченням терміну їх застосування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії 24 травня за результатами розгляду вимог вітчизняних підприємств "Азот", "Рівнеазот", "Сєверодонецьке об'єднання Азот" і "Концерн Стирол".

“На думку комісії, вимога українських підприємств містила достатньо обґрунтованої інформації, щоб зробити висновок, що у разі припинення дії антидемпінгових заходів продовжиться імпорт до України нітрату амонію з РФ за демпінговими цінами, що завдасть шкоди національному товаровиробникові”, - йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку.

На підставі аналізу і перевірки інформації, одержаної в рамках проведення перегляду, зазначають у міністерстві, буде визначено, чи буде антидемпінгові заходи щодо імпорту до України аміачної селітри з РФ продовжено чи скасовано.

Нагадаємо, що антидемпінгові заходи щодо імпорту до України нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації застосовуються 5 років і термін їх дії закінчується 28 червня 2013 р.

Довідка УНІАН. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, яку очолює міністр економічного розвитку і торгівлі, є органом, що здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до законодавства; ухвалює рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів; ухвалює рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань у межах компетенції, визначеної законами України.