Київ застосує антидемпінгові заходи до медичної склотари з РФ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування на п'ять років остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту до України скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії 24 травня за результатами проведення антидемпінгового розслідування, ініційованого національним товаровиробником ВАТ "Мар’янівський склозавод".

За інформацією прес-служби, результати розслідування засвідчили, що деякі російські підприємства експортували до України тару медичного призначення за демпінговими цінами, що заподіяло шкоду національному товаровиробнику.

«Застосування антидемпінгових заходів позитивно вплине на поліпшення фінансово-економічного стану вітчизняного товаровиробника, сприятиме нарощуванню обсягів виробництва і продажу продукції на внутрішньому ринку України. Також це дозволить збільшити розміри внутрішнього інвестування в модернізацію виробництва з метою підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, що реалізовується», - підкреслюють в Мінекономрозвитку.

Рішення Міжвідомчої комісії набуває чинності через 30 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про нього в газеті «Урядовий кур'єр».

Довідка УНІАН. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, яку очолює міністр економічного розвитку і торгівлі, є органом, що здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до законодавства; ухвалює рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів; ухвалює рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань у межах компетенції, визначеної законами України.