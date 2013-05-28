Гданська судноверф спростовує чутки про можливе банкрутство компанії

Варшава. Гданська судноверф (Stocznia Gdańska S.A., Польща), що належить українським підприємцям, переживає фінансові труднощі, проте компанії не загрожує банкрутство, про яке пишуть деякі польські засоби масової інформації.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив представник компанії, відповідальний за контакти зі ЗМІ, Яцек Ленський у вівторок.

"Це висмоктані з брудного пальця чутки", - сказав він.

Співрозмовник агентства відповів, що українські акціонери компанії в березні цього року домовилися з міноритарним власником, державним агентством Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), про план, який дозволить поліпшити фінансову ситуацію судноверфі.

За його словами, цей план, який наразі остаточно не затверджений, передбачає допомогу ARP у продажу непрофільних активів SG на суму близько 30 млн дол. і докапіталізацію компанії готівковими коштами з боку головних власників в обсязі "кілька десятків" мільйонів злотих (1USD=3,2PLN) .

Ленський назвав стабільною ситуацію судноверфі, зазначивши, що компанія зможе протриматися до моменту затвердження цього плану "стільки, скільки буде потрібно".

Представник компанії повідомив, що борг компанії перед її кредиторами становить, за останніми даними, близько 30 млн дол.

Низка польських ЗМІ написала, що Гданська судноверф відчуває серйозні фінансові труднощі і будь-якої миті може оголосити про своє банкрутство, яке також можуть ініціювати її кредитори.

Телеканал TVN 24 повідомляв, що підприємство має значні борги перед польським бюджетом, постачальниками товарів і послуг, і виплачує зарплати своїм співробітникам із затримкою.

За даними Gazeta Wyborcza, судноверф з 2007 по 2011 рік отримала близько 75 млн дол. збитків і майже 70 млн дол. (за поточним курсом) повинна повернути ARP, який раніше позичив їй ці кошти.

Видання також зазначило, що українські акціонери не хочуть більше доплачувати за збитковий бізнес, розраховуючи, що польська держава надасть необхідну допомогу через історичну важливість Гданської судноверфі.

"Це не просто підприємство, на якому працюють люди, і яких тисячі в Польщі, а символ. Символ, незважаючи на все, повинен вижити. Навіть якщо його власниками стали українські олігархи із зареєстрованими на Кіпрі інтересами", - написала Катажина Коленда-Залеська в GW у вівторок.

Журналістка закликала владу замість того, щоб підтримувати збитковий бізнес іноземних інвесторів, створити на місці судноверфі музей.

Як повідомляв УНІАН, концерн "Індустріальний союз Донбасу" отримав контроль над Гданською судноверф'ю наприкінці 2007 року, викупивши акції компанії, яка перебуває під загрозою банкрутства, у державного агентства ARP.

Підприємці Сергій Тарута і Олег Мкртчан зберегли контроль над компанією після продажу 50% і 2 акції концерну "ІСД" бізнесменам з Росії.

Довідка УНІАН. Гданська судноверф (Stocznia Gdańska S.A.) є одним з найбільших суднобудівних заводів у Польщі, а також символом незалежної профспілки "Солідарність", яка була заснована в його стінах і наприкінці 80-х років минулого сторіччя призвела до падіння комуністичного режиму в країні.

Українські акціонери володіють 75% пакетом, тоді як ARP - 25% судноверфі.