НЗФ може зупинити виробництво вже в липні через високий тариф на електроенергію

Найбільший український виробник феросплавів Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) може зупинити виробництво в разі, якщо підприємство не зможе приєднатися до меморандуму з урядом про надання електрометалургійним підприємствам права сплачувати за спожиту електроенергію за економічно обґрунтованими тарифами до кінця 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час медіатуру на завод повідомив голова правління НЗФ Володимир Куцин.

«Ми сподіваємося на вирішення нашого питання. Але у разі форс-мажору, тобто невирішення даного питання, це може призвести до зупинки заводу», - сказав Куцин.

Існує ймовірність повного припинення роботи заводу - зокрема, 28 травня в одному з цехів заводу зупинилися 2 печі. Тепер з 16 печей заводу в роботі залишилися тільки 5.

За розрахунками заводу, його повна зупинка призведе до таких наслідків: падіння обсягів збуту електроенергії, закуповуваної заводом, на 3,8 млрд кВт/год на рік; відсутність збуту вугільної продукції вугледобувними підприємствами на 2,2 млн тонн на рік; скорочення персоналу НЗФ на 6700 робітників; відсутність надходжень до державного бюджету в сумі 245 млн грн на рік (місцевий бюджет недоотримає 30% запланованих доходів); додаткове навантаження на фонд зайнятості в розмірі 190 млн грн на рік.

Як повідомляв УНІАН,НЗФ розраховує приєднатися до меморандуму про надання економічно обґрунтованого тарифу на електроенергію, оскільки, за даними підприємства, повністю відповідає необхідним критеріям надання такого тарифу. Водночас неможливість отримувати електроенергію за економічно обґрунтованою ціною вже призвела до того, що виробничі плани заводу на 2013 рік скоротили на 40% і, вочевидь, скоротять і далі.

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» - найбільше в Україні підприємство з виробництва силікомарганцю і феромарганцю.

Основною продукцією НЗФ є марганцеві феросплави - силікомарганець і феромарганець, вироблені на найбільших у світі феросплавних печах.

Виробничі потужності заводу дозволяють випускати на рік понад 1 млн тонн силікомарганцю, 250 тис. тонн феромарганцю високовуглецевого, понад 15 тис. тонн феромарганцю середньовуглецевого, до 11 тис. тонн флюсів різних марок, 30 тис. тонн електродної маси.

Чистий збиток підприємства в 2012 році становив 1,5 млрд грн.