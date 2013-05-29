Україна продовжила дію антидемпінгових мит щодо російських міндобрив

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі на своєму засіданні ухвалила рішення про продовження дії антидемпінгових заходів (імпортних мит, введених у жовтні 2010 року) щодо імпорту нітрату амонію (аміачної селітри), що виробляється в Російській Федерації.

Відповідне рішення комісії опубліковане в газеті «Урядовий кур’єр» за 29 травня.

Рішення ухвалене на підставі звернення низки вітчизняних підприємств, а саме – «Азот», «Рівнеазот» і «Концерн «Стирол» (всі входять до Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа), а також звіту і висновків Міністерства економічного розвитку і торгівлі про результати антидемпінгових заходів щодо імпорту до України нітрату амонію з Російської Федерації. Термін дії цих заходів, як повідомляється, завершився.

На думку членів комісії, звернення підприємств обгрунтоване, продиктоване прагненням захистити вітчизняного товаровиробника, а вже застосовані антидемпінгові заходи дозволили усунути низку диспропорцій і відновити конкуренцію на вітчизняному ринку мінеральних добрив.

«Беручи це до уваги, комісія ухвалила рішення переглянути антидемпінгові заходи і продовжити термін їх дії аж до ухвалення нового рішення у цій справі», - говориться в рішенні комісії.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2009 року Україна ввела на 5 років антидемпінгові мита на імпорт аміачної селітри з РФ у розмірі 11,91%, за винятком ВАТ "Дорогобуж" і ВАТ "Мінерально-хімічна компанія "Єврохім", які співпрацювали з Міністерством економіки. Для них мита були визначені на рівні 9,76% і 10,78%, відповідно.

У січні 2010 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила на 3 місяці дію антидемпінгових мит. Це стало кроком у відповідь на продовження Росією терміну дії угоди про безмитний імпорт до країни деяких видів українських труб. У травні 2010 року було ухвалено рішення пролонгувати цю угоду до 15 листопада 2010 року після того, як Росія погодилася встановити квоту на безмитне ввезення труб компанією "Інтерпайп".

У середині жовтня 2010 року в Мінекономіки відбулося чергове засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, на якому йшлося про початок перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту до України аміачної селітри з Російської Федерації. Рішення було ухвалене на користь встановлення антидемпінгових мит.

За даними Держстату, в 2012 році виробництво азотних добрив в Україні скоротилося до 2011 року на 0,2% - до 2,934 млн. тонн.

За даними Мінагропроду, для проведення весняно-польових робіт у 2013 році аграрії планують використати 966,4 тис. тонн мінеральних добрив, а для захисту рослин від бур'янів, хвороб і шкідників сільськогосподарських культур – 29,3 тис. тонн пестицидів.