«Богдан» планує до кінця травня випустити 500 легкових автомобілів

Один з провідних українських автовиробників - корпорація "Богдан" планує до кінця поточного місяця виробити майже 500 легкових автомобілів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації.

"Корпорація «Богдан» відновила виробництво легкових авто в Черкасах після вимушеного простою, обумовленого відсутністю державної підтримки автовиробників. Після введення Україною додаткових мит на імпорт авто підприємством прийнято рішення відновити роботу заводу, зберегти трудовий колектив, зарплати і збільшити відрахування до бюджетів та Пенсійного фонду. Планується, що до кінця поточного місяця з конвеєра піде майже 500 легкових авто", - повідомили в прес-службі.

Отже, за підсумками травня надходження до бюджету черкаської області збільшаться в порівнянні з I кварталом поточного року на 45% і становитимуть понад 12,5 млн грн.

"Водночас при збереженні поточної ситуації на автомобільному ринку до кінця поточного року "Богдан" виготовить близько 15 тис. легкових авто, перевищивши факт минулорічного виробництва майже на 25%", - відзначили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, досягти конкретних домовленостей з партнерами і сформувати виробничий план корпорація змогла завдяки рішенню про введення Україною на три роки додаткових мит на ввезення автомобілів з двигунами 1-2,2 л.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більше як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більше як 2200 куб. см. Рішення набуло чинності 14 квітня 2013 року. Згідно з рішенням комісії, спецмита введені строком на 3 роки.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. У цей час корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з виробництва автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула наприкінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва понад 400 млн дол.

Корпорація за підсумками 2012 року знизила обсяги виробництва автомобілів всіх видів на 36,2% порівняно з 2011 роком до 13 455 одиниць.

"Богдан" планує в листопаді 2013 року в рамках співпраці з китайською компанією China Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd розпочати повномасштабне виробництво двох моделей легкових автомобілів JAC.

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