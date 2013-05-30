Нікопольський завод феросплавів інвестує в розвиток 1,5 млрд грн

Нікополь. Найбільший український виробник феросплавів Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) планує у найближчі 5 років (2013-2017 рр.) інвестувати в розвиток підприємства 1,578 млрд грн за умови приєднання до меморандуму з урядом про надання права сплачувати за спожиту електроенергію за економічно обґрунтованими тарифами, що, у свою чергу, дозволить підприємству відновити виробництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час медіа-туру на завод повідомив голова правління НЗФ Володимир Куцин.

«Півтора мільярда могли б бути, якби підприємство працювало. Сьогодні інвестиції приблизно на 70% скорочені, залишені тільки ті, без яких просто не можна», - сказав голова правління заводу.

Водночас встановлення економічно обґрунтованих тарифів дозволить підприємству повернути замовлення і посилити ринкові позиції. «Ми повернемо замовників – я не сумніваюся. Тариф дасть нам можливість конкурувати. Проте повернути повні обсяги... я б не узявся так говорити. Поки що ми будемо боротися за український ринок», - сказав Куцин.

Він також нагадав, що згідно з інвестиційною програмою, з 1,5 млрд грн коштів 201 млн грн можуть бути спрямовані на екологічні заходи, 500 млн грн – на будівництво електростанції на ферогазі, 247 млн грн – на заходи з енергозбереження, 630 млн грн – на заходи з підтримки виробничої діяльності.

Довідка УНІАН. ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» – найбільше в Україні підприємство з виробництва силікомарганцю і феромарганцю.

Виробничі потужності заводу дозволяють випускати на рік понад 1 млн тонн силікомарганцю, 250 тис. тонн феромарганцю високовуглецевого, понад 15 тис. тонн феромарганцю середньовуглецевого, до 11 тис. тонн флюсів різних марок, 30 тис. тонн електродної маси.

Чистий збиток підприємства у 2012 році становив 1,5 млрд грн.

Неможливість одержувати електроенергію за економічно обґрунтованою ціною вже призвела до того, що виробничі плани заводу на 2013 рік були скорочені на 40% і, можливо, будуть скорочені й далі.