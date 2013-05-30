Метпідприємства в травні відмовилися від поставок металобрухту

Металургійні підприємства України в травні відмовилися від поставок металобрухту з боку операторів ринку брухту. Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив голова наглядової ради Української асоціації вторинних металів (УА «Втормет») Валентин Макаренко.

«Останні два тижні травня металургійні підприємства України офіційно відмовилися від поставок брухту через наявність у них великих запасів. Деякі меткомбінати повністю припинили прийом брухту, деякі скоротили постачання до мінімальних обсягів», - зазначив Макаренко.

За інформацією УНІАН, отриманою з різних джерел, меткомбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» 20 травня припинив завезення брухту на підприємство. Це також стосується заводів «ІНТЕРПАЙП». Підприємства «Метінвесту» обмежили постачання. Підприємства ІСД поки приймають брухт у повному обсязі. Крім того, за даними джерел агентства, сьогодні на внутрішньому ринку металобрухту є проблеми з платіжною дисципліною.

За даними об'єднання «Металургпром», протягом квітня п.р. запаси металобрухту на складах метпідприємств збільшилися на 75 тис. тонн і станом на 1 травня становили близько 230 тис. тонн.

Постачання лому на металургійні підприємства за 4 місяці 2013 року знизилося на 5% проти січня-квітня 2012 року - до 1,45 млн тонн.

Детальніше про протистояння металургів і брухтозаготівників читайте на сайті "УНІАН-Економіка" в матеріалі "Як металурги "обламали" збирачів металу".