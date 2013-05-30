Індустріальний союз Донбасу звільнить половину співробітників польського метзаводу Huta Czеstochowa

Варшава. Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД) хоче скоротити кількість співробітників металургійного заводу в Польщі Huta Czеstochowa, що належить їй, до 1,5 тис. осіб з нинішніх 3 тис., що дозволить уникнути банкрутства підприємства і вивести його на рентабельну роботу.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар компанії ISD Polska Яцек Ленський, зазначивши, що правління компанії запропонувало співробітникам скористатися програмою добровільного звільнення.

Співрозмовник агентства сказав, що в рамках цієї програми працівник може отримати до 19 місячних зарплат, яка в середньому на підприємстві становить близько 1,4 тис. дол.

Він назвав скорочення працевлаштування єдиною мірою, яка дозволить уникнути банкрутства підприємства, висловивши сподівання, що до кінця червня ц.р. у програмі візьмуть участь необхідна кількість співробітників.

За словами Ленського, більшість співробітників, яким запропоновано добровільно звільнитися, "висловили зацікавленість" цією програмою.

Він також повідомив, що власники заводу за останні чотири роки витратили на покриття збитків Huta Czеstochowa близько 280 млн дол., сподіваючись, що ситуація на ринку сталі зміниться і завод почне приносити прибуток.

"Зараз видно, що ситуація на ринку не зміниться (...) і ніхто більше не буде доплачувати на утримання заводу за таких умов", - сказав Ленський.

За його словами, зараз підприємство щомісяця приносить близько 6 млн дол. збитків.

Представник компанії також зазначив, що завод має замовлення, які йому дозволяють заробляти, однак ці кошти він змушений витрачати на підтримку людей, які сидять без роботи.

"Зараз така ситуація, що 1,5 тис. осіб працюють, а платити потрібно 3 тис. І мова йде не тільки про зарплати, а також потрібно оплачувати різного роду бюджетні платежі, утримувати приміщення та обладнання, які не використовуються", - сказав він.

Ленський додав, що власники планують витратити на програму добровільного звільнення понад 30 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, ІСД купив Huta Czestochowa у 2005 році за майже 400 млн дол. (за поточним курсом), вигравши приватизаційний конкурс у найбільшої тоді у світі металургійної компанії Mittal Steel.

ІСД при купівлі Huta Czestochowa погодився гарантувати працевлаштування всім співробітникам підприємства протягом 10 років. У разі передчасного звільнення компанія, згідно з узгодженим "соціальним пакетом", зобов'язана виплатити зарплату в подвійному розмірі до кінця гарантованого терміну працевлаштування.

Представники компанії неодноразово заявляли, що цей "соцпакет" дуже негативно впливає на роботу підприємства.

Huta Czestochowa - один з найбільших металургійних заводів у Польщі і найбільший виробник товстого листа, який використовують зокрема у суднобудівній галузі.