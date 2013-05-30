«Втормет» просить встановити квоти на експорт брухту чорних металів

Українська асоціація вторинних металів (УА «Втормет») звернулася до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з проханням встановити квоти на експорт брухту чорних металів на 2013 р. Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив голова наглядової ради УА «Втормет» Валентин Макаренко.

«З серпня 2011 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не узгодило жодного контракту на експорт металобрухту чорних металів з України відповідно до чинного законодавства і постанови Кабміну», - заявив Макаренко. За його словами, затримка видачі дозволу на експорт протягом близько одного року була пов'язана з реорганізацією Міністерства промислової політики, від якого функції з квотування вивозу брухту за кордон перейшли до Мінекономрозвитку.

Макаренко відзначив, що на сьогодні немає офіційного роз'яснення щодо причин затримки з видачами дозволів на експорт металобрухту.

Керівник УА «Втормет» повідомив, що з листопада 2012 року до нинішнього часу Україна не експортує брухт, а 366,542 тис. тонн металобрухту минулого року було реалізовано виключно за програмою, затвердженою у 2011 році.

Відсутність експорту брухту чорних металів призведе до зниження обсягів брухтозаготівельної галузі і втрати Україною одного з джерел валютної виручки, наголосив Макаренко.

Докладніше про протистояння металургів і брухтозаготівників читайте на сайті УНІАН-Економіка у матеріалі «Як металурги "обламали" збирачів металу».

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Міністерства доходів і зборів України, у 2011 р. Україна експортувала 801,781 тис. тонн брухту чорних металів на суму 320,245 млн дол., у 2012 р. цей показник зменшився на 54,3%, у валютній виручці – на 52,2% - до 153,138 млн дол.