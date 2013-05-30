«Метінвест» посів 28-е місце в рейтингу виробників сталі за 2012 рік

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест», що входить до групи СКМ, посіла 28-е місце в рейтингу найбільших виробників сталі за 2012 рік.

Про це повідомляється в щорічному збірнику Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel).

Згідно з річним звітом, лідером рейтингу з показником 93,6 млн тонн стала компанія ArcelorMittal, до складу якої входить найбільше металургійне підприємство України гірничо-металургійний комбінат «ArcelorMittal Кривий Ріг».

Також до списку потрапили «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД) і JSW Steel, які ділять 33-є місце з показниками 8,5 млн тонн.

За даними Worldsteel, Україна в 2012 році зменшила виробництво сталі на 2,5 млн тонн - до 33 млн тонн, порівняно з 2011 роком, водночас споживання на одну людину досягло 126,1 кг.

Україна в 2012 році посіла 7-е місце в світовому рейтингу найбільших експортерів сталі, реалізувавши на зовнішніх ринках 24,1 млн тонн металопродукції. Перше місце з результатом 54,8 млн тонн обійняв Китай, Росія опинилася на 5-му місці (26,7 млн ​​тонн).

Як повідомляв УНІАН, виробництво сталі в Україні у 1-му кварталі 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, збільшилося на 0,4% - до 8,379 млн тонн з 8,342 млн тонн.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.