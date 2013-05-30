Азаров розраховує на економічне зростання України в 2013 році

Влада розраховує на економічне зростання в Україні у 2013 році, незважаючи на ослаблення зовнішніх ринків збуту продукції, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з віце-президентом Європарламенту Яцеком Протасевичем.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

«Економіка України переживає значні труднощі, які, передусім, пов'язані з ослабленням наших зовнішніх партнерів, у тому числі й Євросоюзу, оскільки рецесія в ЄС впливає на наш товарооборот - він зменшується. Сповільнення темпів зростання в Азії також впливає на наші традиційні ринки. Ми сподіваємося виправити ситуацію і до кінця року вийти на економічне зростання», - зазначив Азаров.

Протасевич, у свою чергу, подякував Азарову за підтримку місії Пета Кокса і Александра Квасневського. «Від імені Президента Шульца я хочу подякувати вам за вашу щиру підтримку місії Квасневського-Кокса», - сказав він. (УНІАН: У травні 2012 року президент Європарламенту Мартін Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Кокса і Квасневського зі спостереженням за розглядом справ Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. Місія Європарламенту працює з червня 2012 року. 26-28 травня 2013 року відбувся їхній черговий візит в Україну.)

Як повідомляв УНІАН, уряд України за підсумками 2013 року планує забезпечити зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) близько 3%, незважаючи на те, що за експертними прогнозами зростання ВВП може бути дещо більшим нуля.

Уряд очікує, що зростання реального ВВП, за умови реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, становитиме в 2013 році 2,5-3,4%.

Згідно з держбюджетом на поточний рік, номінальний ВВП у 2013 р. має становити 1,576 трильйона гривень, зростання ВВП - 3,4%.

Водночас експерти прогнозують нульове зростання ВВП або не вище 1,5%.

Міжнародна аудиторська компанія «Ернст енд Янг» знизила прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2013 році до 1,1%, Світовий банк – до 1%, ЄБРР спрогнозував падіння ВВП на 0,5%.