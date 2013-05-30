Обсяг реалізації промпродукції в Україні за 4 місяці становив 370,7 млрд грн

В Україні обсяг реалізації промислової продукції в січні-квітні 2013 року в грошовому виразі становив 370,731 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, 64,5% реалізованої продукції, або 238,967 млрд грн, припадає на переробну промисловість, 22,7%, або 84,008 млрд грн, - на поставку електроенергії, газу і пари, 12,3%, або 45,784 млрд грн, - на видобувну промисловість.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Донецьку область - 70,275 млрд грн, Дніпропетровську - 69,749 млрд грн, Запорізьку - 24,328 млрд грн, Луганську область - 23,413 млрд грн і місто Київ - 24,481 млрд грн.

Також повідомляється, що оборот (реалізація) продукції переробної промисловості в річному виразі (квітень 2013 щодо квітня 2012 р.) не змінився, а порівняно з березнем 2013 року - зріс на 6,5%. Оборот (реалізація) продукції добувної промисловості в річному виразі зріс на 9,9% порівняно з березнем 2013 року - на 0,9%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в першому кварталі 2013 року в грошовому виразі становив 272,783 млрд грн. Оборот (реалізація) продукції переробної промисловості в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року знизився на 7,5%, порівняно з лютим 2013 року - зріс на 6,9%. Оборот (реалізація) продукції добувної промисловості в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року зріс на 7,3%, порівняно з лютим 2013 року - на 13,4%.