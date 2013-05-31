Renault веде переговори про співпрацю з Mitsubishi

Автомобілебудівна група Renault SA розглядає можливість співпраці з японським виробником Mitsubishi Motors, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на французьке видання Le Figaro.

Як підкреслив представник Renault, йдеться саме про спільний проект двох автогігантів, перехресного володіння акціями один одного не буде.

У цей час йде розгляд близько 30 проектів з одночасною участю в них Renault, Mitsubishi і Nissan. 43,4% акцій останнього контролює французький автовиробник. Nissan володіє лише 15% акцій Renault.

Що стосується Mitsubishi, то в 2010 році японський автогігант вже планував партнерство з французьким концерном PSA Peugeot Citroen, але витівка не вдалася.