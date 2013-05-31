Renault веде переговори про співпрацю з Mitsubishi
13:19, 31 травня 2013Промисловість
0
Автомобілебудівна група Renault SA розглядає можливість співпраці з японським виробником Mitsubishi Motors, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на французьке видання Le Figaro.
Як підкреслив представник Renault, йдеться саме про спільний проект двох автогігантів, перехресного володіння акціями один одного не буде.
У цей час йде розгляд близько 30 проектів з одночасною участю в них Renault, Mitsubishi і Nissan. 43,4% акцій останнього контролює французький автовиробник. Nissan володіє лише 15% акцій Renault.
Що стосується Mitsubishi, то в 2010 році японський автогігант вже планував партнерство з французьким концерном PSA Peugeot Citroen, але витівка не вдалася.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter