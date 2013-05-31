«Антонов» готує модернізований Ан-70 до показу на авіасалоні у Франції

Державне підприємство «Антонов» у рамках своєї участі в ювілейному 50-му Міжнародному авіакосмічному салоні Le-Bourget-2013, який пройде 17-23 червня у Франції, планує підготувати до показу модернізований транспортний літак Ан-70.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

«Антонов» дійсно планує до показу в Le-Bourget-2013 Ан-70», - повідомили в прес-службі.

На підприємстві також уточнили, що ДП «Антонов» завершило глибоку модернізацію систем літака Ан-70: забезпечено перехід на повністю цифрове управління бортовими комплексами і системами, електронно-променеві трубки в кабіні пілотів замінено на рідкокристалічні індикатори, бортові електронно-обчислювальні машини замінено на більш продуктивні. У повному обсязі завершено статичні і втомні випробування Ан-70.

«Таким чином, Ан-70 отримав достатній запас конкурентоспроможності не тільки за характеристиками планера і силової установки, а й бортових систем», - повідомили на підприємстві, додавши, що наразі, спільно з російськими експертами завершується програма попередніх випробувань літака, за якими послідує остаточний етап спільних державних випробувань.

Крім того, в рамках участі в авіасалоні «Антонов» покаже регіональний реактивний літак Ан-158.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. Ан-70 може перевозити всю номенклатуру аеромобільної військової та інженерної техніки практично всіх армій світу і доставляти її на малопідготовлені грунтові майданчики, тобто безпосередньо до місця проведення операції. Згідно з розрахунками, Ан-70 зможе базуватися на гірських аеродромах, розташованих на висоті до 3000 м над рівнем моря.

Наприкінці 2012 року генеральний директор - генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа заявляв, що створення серійного виробництва літаків Ан-70 можливе в рамках договору про кооперацію з Російською Федерацією. Щоб розгорнути в Україні серійне виробництво по кооперації - із залученням сучасних технологій - необхідно близько 100-150 млн доларів.

У квітні 2013 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Російська сторона не виключає можливості повернутися до початкових домовленостей з Україною про спільне виробництво військово-транспортного літака Ан-70.

24 травня 2013 року віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко за підсумками зустрічі із заступником Глави уряду Російської Федерації Дмитром Рогозіним заявив, що Україна і Російська Федерація мають намір реалізувати низку спільних проектів у сфері авіабудування і космічної галузі, включаючи спільне будівництво військово-транспортних літаків Ан-124 і Ан-70, участь у створенні ракети-носія «Зеніт» і в будівництві космодрому «Східний» на Далекому Сході РФ.