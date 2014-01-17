Україна в 2013 році скоротила виробництво труб на 17,3%

Україна в 2013 році скоротила виробництво сталевих труб і профілів порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17,3% - до 1,813 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у грудні 2013 року виробництво сталевих труб і профілів порівняно з листопадом зросло на 11,9%, порівняно з груднем 2012 року також зросло - на 7,2%, до 123 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, металургійні підприємства України в 2012 році скоротили виробництво сталевих труб у порівнянні з 2011 роком на 8,2% - до 2,184 млн тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками труб в країні є «Харцизький трубний завод», «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», «Луганський трубний завод» та завод «Комінмет».