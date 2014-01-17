Спад промвиробництва в Україні за рік прискорився до 4,7%

Спад промислового виробництва в Україні у грудні 2013 року порівняно з груднем 2012 року склав 0,5%, в той час як у листопаді 2013 року порівняно з листопадом 2012 року спад становив 4,7%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні-грудні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва прискорився до 4,7% з 0,5%. Щодо листопада 2013 року зафіксовано зростання промвиробництва на 0,1%, в той час як в листопаді порівняно з жовтнем був зафіксований спад на 2,6%.

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За даними Держстату, в січні-грудні 2013 року до січня-грудня 2012 року зростання виробництва зафіксовано тільки у видобутку металевих руд - на 4,6%,(грудень 2013 року до грудня 2012 - 9,9%), виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів - на 11,6% (4%), виробництві виробів з деревини - на 2,6% (7,1%).

Інші галузі у січні-грудні 2013 року показали спад щодо попереднього року. Найбільший спад обсягів виробництва зафіксовано в машинобудуванні - на 13,8% (грудень 2013 року до грудня 2012 - 9,7%), виробництво хімічних речовин і хімічної продукції - на 17,5% (3,6%), виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 11,2% (4,8%), металургійному виробництві - на 5,8% (9,7%), текстильному виробництві і виробництві одягу - на 6,2% (7,3%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - на 5,5% (7,3).

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в листопаді 2013 року порівняно з листопадом 2012 року склав 4,7%, щодо жовтня 2013 року - 2,6%, в січні-листопаді 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року - 5%. Раніше Держстат повідомляв про спад промвиробництва в Україні за підсумками 2012 року порівняно з 2011 роком на 1,8%. За уточненими даними Держстату, спад промвиробництва за цей період склав 0,5%. У 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.