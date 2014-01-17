Промвиробництво в США за грудень зросло на 0,3%









Промислове виробництво в США збільшилося в грудні на 0,3%, повідомляють Вести Економіка з посиланням на Федеральну резервну систему.

Зростання показника зумовлено поліпшенням у сфері обробної промисловості і підвищенням обсягів видобутку корисних копалин.

Результати збігаються з загальними очікуваннями. За рік промислове виробництво зросло на 3,7%, перевищивши докризовий пік на 0,3%.

Завантаження виробничих потужностей збільшилось у грудні до 79,2% з 79,1%.

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Збільшення промвиробництва в позаминулому місяці було переглянуто до 1% замість озвучених раніше 1,1%, тоді як результати за вересень і жовтень були змінені у бік підвищення.

Споживчі ціни (індекс CPI) у США в грудні 2013 р. зросли на 0,3% щодо листопада.