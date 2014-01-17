«Укроборонпром» хоче відновити виробництво на заводі «Буревісник»

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Державний концерн «Укроборонпром» планує відновити виробництво продукції цивільного призначення на київському державному заводі «Буревісник», який з 2008 року знаходиться в стані банкрутства і практично припинив виробничу діяльність. Про це УНІАН повідомили в прес-службі концерну з посиланням на директора дивізіону радіолокації, радіозв'язку та систем ППО «Укроборонпром» Юрія Радченка.

«Політика «Укроборонпрому» щодо Київського державного заводу «Буревісник» спрямована на відродження виробництва, освоєння нових видів продукції і розширення ринків збуту», - цитує прес-служба Радченка.

За його словами, на даний момент створюється Український центр радіолокації, частиною якого є даний завод.

Радченко вважає, що реорганізація дасть перспективи відродження підприємству.

Крім того, за той час, поки завод знаходиться в управлінні концерну, був проведений аналіз її фінансової та виробничої діяльності.

«Прийнято рішення про збереження кадрового, науково - виробничого та технологічного потенціалу», - йдеться в повідомленні.

Радченко також підкреслив, що інформація про нібито відчуження території або активів ДП «Буревісник», не відповідає дійсності.

«Буревісник» знаходиться в списку стратегічно важливих підприємств. Його майно, в тому числі територія, не може бути продане або відчужене без рішення уряду», - підкреслили в концерні.

У той же час, генеральний директор «Буревісника» Василь Кривошеєв повідомив про погашення заборгованості із заробітної плати на підприємстві на 80%.

«Спільними зусиллями «Укроборонпрому» і ДП «Київський державний завод «Буревісник» заборгованість із заробітної плати на підприємстві зменшилася на 17 млн гривень, тобто на 80%», - заявив він.

За його словами, розпочали оптимізацію трудового колективу, оскільки працівники роками не отримували зарплату, а підприємство не мало можливості з ними розрахуватися.

«В даний час частину працівників скоротили з дотриманням вимог трудового законодавства, частину - перевели на ДП НДІ «Квант», частина - забезпечує виробничі процеси на «Буревіснику», - зауважив Кривошеєв.

Гендиректор підприємства також додав, що важливим напрямом у процесі відродження підприємства буде налагодження тісної співпраці з Міністерством охорони здоров'я України в розробці та виробництві сучасної медичної техніки.

«Адже саме відмова Міністерства у 2008 році від вже випущеної продукції підприємство поставило на межу катастрофи», - підкреслив Кривошеєв, додавши, що пецекспортери вже отримали завдання просувати як військову продукцію, так і медичну техніку, вироблену на «Буревіснику».

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» утворено з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.

Завод «Буревісник» - підприємство створене в 1967 році як складова частина ВПК України. Практично на всіх флотах колишнього СРСР застосовувалися радіоелектронні системи спостереження, виготовлені заводом "Буревісник".

Завод займався виробництвом радіолокаційних навігаційних комплексів для установки на морських та швидкісних суднах, берегових постах спостереження, апаратів штучної вентиляції легенів різних модифікацій для дорослих і дітей, стерилізаторів парових медичних, вимірювачів артеріального тиску з функцією добового моніторингу, медичних меблів, обладнання для машин швидкої допомоги, протипожежних дверей і т.д.

З 2008 року підприємство знаходиться в стані банкрутства і практично не веде виробничої діяльності через відмову Міністерства охорони здоров'я України від випущеної продукції.