"Антонов" готує на кінець року новий транспортний літак Ан-178

Виробник літаків державне підприємство «Антонов» (Київ) готує на кінець 2014 року завершення етапу складання першого дослідного екземпляра - транспортного літака Ан-178 вантажопідйомністю до 18 тонн, повідомила УНІАН прес-служба підприємства.

"Ми його до цього не тільки не збирали, ми його розробляли, це абсолютно новий літак. І ось те, що зараз ми будуємо, - це буде досвідчений екземпляр. Тобто на ньому будуть проводитися випробування, польоти, він буде отримувати сертифікат. На кінець цього року ми плануємо закінчити будівництво дослідного екземпляра", - уточнили в прес-службі.

Розробку цього абсолютно нового екземпляра, який призначений на заміну військово-транспортного літака Ан-12, розпочали ще наприкінці 2012 року.

Прес-служба уточнила, що потенційні замовники на поставку Ан-178 вже є, зокрема із зарубіжжя, однак поки вони не розголошуються.

Як повідомляв УНІАН, ДП "Антонов" в кінці грудня 2013 року заявило про підготовку модернізованого варіанту Ан-124-200 для нового етапу серійного виробництва «Руслан», який буде відрізнятися від інших літаків підвищеної транспортною ефективністю і збільшеною дальністю польоту.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) в липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменовано в ДП «Антонов».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

До складу ДП «Антонов» також входять авіатранспортний підрозділ - національний авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», яка забезпечує доставку вантажів по всьому світу, і філія «Серійний завод «Антонов», де налагоджене серійне виробництво літаків «Антонов».

Державна авіаційна служба України схвалила продовження терміну експлуатації найбільшого в світі транспортного літака Ан-225 «Мрія» до 2033 року.