Донецький електрометалургійний завод призупинив виробництво

Донецький електрометалургійний завод (ДЕМЗ) 16 січня призупинив виробництво через відсутність металобрухту на складах підприємства, при цьому відновлення роботи можливе не раніше весни поточного року.

Про це УНІАН повідомив представник підприємства.

«Сьогодні вночі відбулася остання плавка, і виробництво зупинилося через відсутність металобрухту», - сказав представник заводу.

За його словами, відновлення виробництва можливе навесні і за умови постачань металобрухту на підприємство.

«Це буде не раніше весни. Просто технологічно, оскільки там все замерзне», - додав представник.

Як повідомляв УНІАН, ДЕМЗ відновив виробництво у вересні 2013 року після призупинення в кінці 2012 року у зв'язку з нерентабельним виробництвом, пов'язаним із високими цінами на брухт.

У серпні 2013 року гірничо-металургійна група «Мечел» продала ДЕМЗ, російському бізнесменові Вадиму Варшавському за 2 тис. євро через нерентабельне виробництво.

При цьому покупець брав на себе зобов'язання забезпечити погашення кредиторської заборгованості заводу перед групою «Мечел» на суму близько 80 млн дол.

Довідка УНІАН. Донецький електрометалургійний завод (до 2009 р. - ММЗ «Істіл (Україна)» створено у 1999 році на базі електросталеплавильного, обтискного і копрового цехів Донецького металургійного заводу в результаті його реструктуризації.

Підприємство спеціалізується на виробництві безперервнолитої квадратної заготовки для перекату і безперервнолитої трубної заготовки, а також гарячекатаного круглого прокату великого діаметру.