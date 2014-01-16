Кабмін розраховує залучити понад 10,5 млрд грн для розвитку ОПК

Уряд України розраховує залучити до 2017 року 10,5 млрд грн для реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, з яких 2,9 млрд грн - з державного бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідні плани містяться в Державній цільовій програмі реформування і розвитку ОПК на період до 2017 року, концепцію якої Кабмін затвердив 15 січня.

За заявою міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова, реалізація Держпрограми дозволить забезпечити Збройні Сили України сучасними зразками озброєння і військової техніки та підвищити експортний потенціал ОПК.

«Реалізація програми, крім забезпечення Збройних Сил України сучасними зразками озброєння і військової техніки, дозволить підвищити експортний потенціал оборонно-промислового комплексу», - підкреслив Прасолов.

Зокрема, він зазначив, що програмою передбачено створення автоматизованої системи аналізу та управління ОПК, передбачені заходи, спрямовані на активізацію наукових досліджень в оборонній сфері.

«Документом передбачена реалізація проектів реструктуризації підприємств ОПК для переведення їхніх технологічних і виробничих можливостей до сучасного рівня. Концепція створить умови для діяльності оборонно-промислового комплексу шляхом впровадження інноваційних рішень та залучення інвестицій в оборонну сферу», - підкреслив Прасолов .

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 р. Президент України Віктор Янукович доручив уряду до 31 травня затвердити Державну програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу до 2017 року.