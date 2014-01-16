Авторинок Європи в 2013 році скоротився до 19-річного мінімуму

Ринок нових легкових автомобілів в країнах Європи за підсумками 2013 року скоротився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 11,85 млн одиниць, що є найменшим показником з 1995 року.

Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), які має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Зі скороченням на 1,7% в 2013 році, реєстрації нових автомобілів в Європі продовжили шестирічний спад. За річними обсягами 2013 рік є найгіршим з 1995 року (на той момент в ЄС входило 15 країн)», - йдеться в повідомленні асоціації.

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За даними АСЕА, у 2013 році реєстрації нових автомобілів у Німеччині скоротилися на 4,2%, у Франції - на 5,7%, в Італії - на 7,1%.

При цьому в Іспанії реєстрації нових легкових автомобілів за вказаний період зросли на 3,3%, у Великобританії - на 10,8%.

У той же час, у грудні минулого року реєстрації нових легкових автомобілів в Європі зросли порівняно з груднем попереднього року 13,3% - до 906,294 тис. одиниць.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року ринок легкових автомобілів в Європі скоротився на 8,2% - до 12,05 млн одиниць.

За даними асоціації автовиробників «УкрАвтоПром», автомобільний ринок України в 2013 році скоротився на 4,5% - до 346,746 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. ACEA - асоціація європейських виробників автомобілів.

Створена як лобістська організація європейських автовиробників.