Виробництво автомобілів у Польщі за рік знизилося майже на 10%

Варшава. Автовиробники, що працюють у Польщі, минулого року виробили 575,1 тис. автомобілів, що на 9,55% менше показників попереднього року, скоротивши вдвічі темп падіння виробництва порівняно з минулим роком (у 2012 -20%).

Про це свідчать оприлюднені сьогодні дані компанії Samar, що досліджує польський автомобільний ринок.

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"Лідером виробництва в Польщі залишається Fiat Auto Poland, частка якого на ринку в 2013 році склала 51,4% або на 3,4 в.п. менше, ніж роком раніше. Друге місце зайняв Volkswagen Poznan з часткою 29,7% (+4,2% п.п.), а третє з часткою 18,9% - Opel Polska (-0,8%)", - йдеться в повідомленні Samar, текстом якого володіє УНІАН.

У грудні минулого року компанії виробили 27,7 тис. легкових автомобілів, що на 26,7% менше, ніж у листопаді та на 15,6% менше, ніж роком раніше.

Найбільшу частку на цьому ринку (60,7%) зберіг Fiat, а частка Opel і Volkswagen склали 22,3% і 17%, відповідно.

Виробництво комерційних машин, якими у Польщі займається тільки Volkswagen Poznan (невеликі вантажні та мікроавтобуси), в минулому місяці склало близько 5,3 тис. штук, що на 46,4% менше, ніж у листопаді, але на 0,2% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації автовиробників «Укравтопром», виробництво автомобілів в Україні за підсумками 2013 року скоротилося порівняно з попереднім роком на 33,9% - до 50,449 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Більшість вироблених у Польщі автомобілів поставляється на ринок країн Європейського Союзу, до якого поляки приєдналися в 2004 році. Продажі нових автомобілів в Польщі минулого року зросли на більш ніж 6% до майже 290 тис. штук.

Варшавська Fabryka Samochodow osobowych (належить підприємцю Таріелу Васадзе, який живе в Україні), що в 2008 році склала 150 тис. авто і увійшла в трійку найбільших автовиробників в Польщі, в лютому 2011 року закрила виробництво.

У 2012 році виробництво автомобілів у Польщі скоротилося на 23% - до 635,8 тис. машин.