У програмі Кабміну немає планів щодо вступу України в МС - Суслов

Програма співробітництва України з країнами Митного союзу до 2020 року прийнята на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів, не містить планів щодо приєднання України до Митного союзу в період реалізації програми.

Про це в коментарі УНІАН повідомив представник України у Євразійської економічної комісії Віктор Суслов.

«Звичайно ж, всіх цікавить питання - чи вступає Україна в Митний союз. У цій програмі не міститься ніяких планів щодо вступу до Митного союзу до 2020 року», - сказав Суслов.

У свою чергу інші джерела в уряді повідомили, що програма співпраці протягом місяця буде доопрацьовуватися у напрямку коригування і уточнення сфер та результатів співпраці, в тому числі з урахуванням домовленостей, досягнутих під час засідання Українсько-російської міждержавної комісії 17 грудня минулого року.

При цьому джерело підкреслило, що на даному етапі не очікується внесення змін, що стосуються приєднання України до Митного союзу.

Нагадаємо, як повідомив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Микола Азаров, програма співпраці України з країнами Митного союзу до 2020 року визначає чіткий план розвитку торгово-економічних відносин України з членами МС - Росією, Білоруссю і Казахстаном щодо конкретних проектів виробничої кооперації в різних галузях - промисловості, машинобудуванні, авіа - і суднобудуванні, ПЕК і аграрному комплексі, в космічній сфері, у транспортній сфері та туризмі.

Читайте також: Путін розставив пастки для влади України - Чалий

Як повідомляв УНІАН, 14 січня прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, посилаючись на інформацію урядового уповноваженого з питань співпраці з РФ, СНД, ЄврАзЕс та іншими регіональними об'єднаннями Валерія Мунтіяна, повідомила, що Україна може отримувати до 8 млрд дол. США в рік російських інвестицій на реалізацію 23-х проектів у пріоритетних галузях економіки, схвалених в рамках Міждержавної програми інноваційного розвитку співробітництва країн - учасниць Співдружності незалежних держав (СНД) на період до 2020 року.

Мунтіян при цьому зазначив, що до реалізації деяких проектів, за якими вже повністю готова документація і проведені всі необхідні переговори, візьмуться вже цього року.

Міждержавна програма інноваційного співробітництва держав СНД на період до 2020 року була прийнята 18 жовтня 2011 року на засіданні Ради глав урядів Співдружності.

Координаційний центр з питань виконання міждержпрограми в уряді України очолив віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко.