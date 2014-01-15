У Азарова планують значно збільшити виробництво українських автомобілів

Україна планує до 2020 року збільшити виробництво вітчизняних легкових автомобілів до 735 тис. одиниць, а також довести їх частку на ринку легкових автомобілів до 70% і наростити їх поставки на експорт до 220 тис. одиниць.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Микола Азаров, такі плани містяться в проекті Концепції державної цільової програми розвитку автомобілебудування на період до 2020 року, яку Кабмін схвалив 15 січня.

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"Програма спрямована на створення умов для зростання випуску легкових авто до 735 тис. одиниць, і нарощування експортного потенціалу до 220 тис. одиниць до 2020 року, збільшення на внутрішньому ринку частки легкових авто, випущених в Україні, до 70%, а також на створення до 176 тис. робочих місць у виробництві автомобілів і комплектуючих виробів», - повідомив Азаров.

За словами прем'єра, надзвичайно важливо, що ця концепція передбачає імплементацію в сфері автомобілебудування міжнародних стандартів (ISO) та європейських норм (EN) в національну систему стандартизації, а також введення екологічних стандартів, стимулювання залучення передових технологій.

«Тобто мова йде про нову якість продукції», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації автовиробників «Укравтопром», виробництво автомобілів в Україні за підсумками 2013 року скоротилося порівняно з попереднім роком на 33,9% - до 50,449 тис. одиниць.