Промислове виробництво в Китаї за рік зросло на 9,7%

Промислове виробництво у Китаї за підсумками 2013 року зросло на 9,7%, що на 0,3 відсоткового пункту менше показника 2012 року, повідомляє РИА Новости з посиланням на державне статистичне управління КНР.

У грудні промвиробництво в Китаї виросло також на 9,7% проти 9,4% у листопаді.

У грудні зростання у видобувних галузях становило 5,4% у річному обчисленні), в обробній промисловості - 10,7%, у паливо-енергетичному комплексі - на 6%.

Зростання виробництва відмічено у 40 з 41 галузі промисловості КНР. Зокрема, текстильне виробництво зросло на 6,3%, виробництво хімсировини та хімічної продукції - на 12,6%, неметалевих мінеральних виробів - на 9,1%, чорна металургія - на 7,7%, виробництво устатковання загального призначення - на 8,2%, автоіндустрія - на 20,8%, виробництво транспортного устаткування - на 9%, виробництво електромашин і апаратури - на 11%.

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Виробництво електроенергії у грудні збільшилося на 8,3% - до 478 мільярдів квт.год, виробництво сталі - на 10,3%, до 90,41 мільйона тонн, виробництво кольорових металів - на 2,3%, до 3,47 мільйона тонн, виробництво автомашин - на 22,8%, до 2,3 мільйона штук, переробка нафти - на 0,2%, до 42,02 мільйона тонн.