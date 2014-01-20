«Укроборонпром» у 2013 р. збільшив обсяги виробництва на 22%

Державний концерн «Укроборонпром» за підсумками 2013 року збільшив обсяг виробленої продукції, робіт та послуг на 22% - до 12,967 млрд грн порівняно з 2012 роком, повідомили УНІАН у прес-службі концерну з посиланням на заступника генерального директора «Укроборонпрому» Єгора Коваленка.

«За попередніми даними, 2013 рік виявився успішним для діяльності Державного концерну «Укроборонпром». Загалом обсяг виробленої за рік продукції становив 12 млрд 967 млн гривень», - повідомив Коваленко.

За його словами, за рік зростання виробництва на підприємствах концерну досягло 22% порівняно з 2012 роком. Обсяги реалізованої продукції зросли на 17% - до 14, 955 млрд грн. При цьому загальний приріст середньої заробітної плати на підприємствах концерну становив 10%, продуктивності праці - 31%.

Також, за інформацією Коваленко, протягом 2013 року вдвічі знижено показник заборгованості за простроченими зарплат на підприємствах концерну.

«Концерн другий раз поспіль завершує рік з прибутком. Очікуємо, що у 2013 році чистий прибуток становитиме 522 млн грн», - зазначив Коваленко.

Як повідомляв УНІАН, «Укроборонпром» в січні-червні 2013 року збільшив чистий прибуток до 410 млн грн порівняно з 97,6 млн грн збитку за аналогічний період 2012 року.

У I півріччі минулого року «Укроборонпром» збільшив обсяг виробництва на 31% - до 5,9 млрд грн

У 2012 році обсяг виробництва «Укрборонпрому» становив 10,1 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» утворено з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.