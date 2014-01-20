У Німеччині ціни виробників знизилися вперше з 2009 року

У 2013 р. середні ціни виробників у Німеччині знизилися вперше з 2009 р., знизившись на 0,1% в річному вираженні. Про це свідчать офіційні дані, надані федеральним статистичним бюро, пишуть Вести.ru.

У грудні індекс цін виробників зріс на 0,1% порівняно з листопадом, однак зменшився в річному виразі, що багато в чому обумовлено великим зниженням витрат на енергоносії та товари.

При цьому для домашніх господарств витрати на електроенергію зросли на понад 10% порівняно з 2012 р., так як країна переорієнтується на поновлювані джерела енергії.

Ціни на споживчі товари різних категорії підвищилися в грудні на 1,5% порівняно з аналогічним періодом у 2012 р., що продиктована подорожчанням цін на продукти харчування, таких як масло, вартість якого збільшилася за рік на 22%.

Без урахування енергії ціни практично не змінилися і знизилися на 0,2% в річному виразі.