Суд підтвердив законність спецмита на імпортні автомобілі

Вищий адміністративний суд України підтвердив легітимність спеціального розслідування щодо імпорту легкових автомобілів і введення спеціальних мит на них. Про це УНІАН повідомили у прес-службі всеукраїнської асоціації автовиробників «УкрАвтопром».

«Вищий адміністративний суд України постановив залишити без задоволення касаційну скаргу ТОВ «Торговий дім - Ніко», а постанову окружного адміністративного суду Києва і постанову київського апеляційного адміністративного суду - без змін», - йдеться в повідомленні.

Судами встановлено, що заява про необхідність спеціального розслідування подано повноважним суб'єктом, а рішення комісії прийнято в порядку, визначеному законодавством.

У прес-службі також уточнили, що в даному випадку мова йде про позов підприємства «Торговий дім - Ніко» до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) про визнання протиправним та скасування рішення про порушення спеціального розслідування щодо заподіяння значної шкоди національному виробнику внаслідок зростання імпорту легкових автомобілів.

Як відомо, наслідком цього розслідування стало введення в Україні тимчасових спеціальних мит на бензинові легкові авто.

Довідка УНІАН. 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення спеціальних мит на імпорт в розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см

Спецмита були введені терміном на 3 роки.

29 лютого 2012 року окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні адміністративного позову ТОВ «Торговий дім - НІКО» до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (третя особа - Асоціація українських автомобілевиробників «УкрАвтопром») про визнання дій протиправними та скасування рішення МКМТ від 30 червня 2011 р.

30 червня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за підсумками розгляду заяви Асоціації українських автовиробників «УкрАвтопром» ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту з об'ємом двигуна 1000-2200 куб. см.