Лукашенко оцінив збиток від калійного скандалу в 1,5 млрд дол.

Білорусь минулого року через проблеми в калійній сфері недоотримала 1,5-1,7 млрд дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 січня на зустрічі з керівниками найбільших білоруських ЗМІ у Палаці Незалежності.

«Причинами в спаді зростання економіки Білорусі в 2013 році є світова криза, яка зачепила російські та європейські ринки, а також спад виробництва в зв'язку з недоотриманням російської нафти для завантаження білоруських НПЗ і з ситуацією в калійній сфері. Росія обмежила постачання нафти на наші заводи, нехай трохи, на пару-трійку мільйонів тонн ми отримали менше нафти», - сказав Лукашенко.

Крім цього, за його словами, у сфері калійних добрив також недоотримано 1,5-1,7 млрд дол.

«Це ті гроші, яких нам не вистачало, і у народу з'явилася якась фобія, що буде девальвація. Якраз цих грошей не вистачало», - підкреслив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що в попередні роки економіка Білорусі приростала на 9,8-11%, що порівнянно зі зростанням в Китайській Народній Республіці.

«Ми їй навіть не поступалися, це був найвищий зріст. Я побоювався перегріву економіки. Але ми тоді дуже добре приростали, добре займалися виробництвом, провели модернізацію деяких великих підприємств, від яких залежить наше життя. Багато тоді зробили, багато будували і будували дешево, і зарплата була не менше 500 доларів. Це був шалений ріст нашої економіки. І ми на сьогоднішній день вже в два рази з гаком перевершили рівень радянського періоду, єдина пострадянська республіка. Після таких шалених темпів, природно, настає певний спад, у всіх державах, і нам треба було переходити не просто на об'ємне зростання економіки, а на якісне зростання. Але дуже шкода, що це співпало з другою хвилею кризи в основних наших партнерів», - сказав Лукашенко.

Він також висловив думку, що навіть якби не було світової кризи, в економіці Білорусі спостерігався б спад.

«Ми досягли якоїсь стелі в розвитку наших продуктивних сил і віддачі від них. І ми будемо рости, напевно, до 5%, навряд чи ми додамо більше, тому що в основному у нас обробна промисловість, і якщо ми багато приростаємо, по імпорту доведеться багато купувати. Чи варто це робити? Ми знайшли якусь рівнодіючу», - зазначив Лукашенко.

Він також підкреслив, що в 2013 році було здійснено неправильне планування.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прем'єр-міністра Білорусі Михайла Мясниковича, яку він озвучив у листопаді 2013 року, через погіршення зовнішніх умов торгівлі калієм і нафтою Білорусь недобрала 5,4% ВВП.

Після затримання в Мінську гендиректора «Уралкалія» Владислава Баумгертнера, а також після оголошення в міжнародний розшук співвласника російської компанії Сулеймана Керімова відносини Росії і Білорусі ускладнилися.

Віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, коментуючи 29 серпня минулого року ситуацію з затриманням Баумгертнера, заявив, що Росія через це може переглянути низку питань двостороннього співробітництва з Білоруссю. У список входять скорочення поставок нафти, перевірки продукції АПК і затягування питання про новий кредит.