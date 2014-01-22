Метпідприємства в лютому скоротять виробництво сталі на 8%

Українські метпідприємства в лютому 2014 року планують скоротити виплавку сталі на 7,8% від очікуваних обсягів за січень 2014 року з 2,7 млн тонн до 2,49 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Виробництво металопрокату знизиться на 3,8% від очікуваних обсягів за грудень (2,32 млн тонн) - до 2,23 млн тонн.

Очікується, що в лютому виробництво чавуну зменшиться на 6,8% - з 2,5 млн тонн до 2,33 млн тонн.

Для забезпечення заявлених обсягів виробництва в лютому металургам потрібно 590 тис. тонн аглоруди, 1,6 млн тонн концентрату, 450 тис. тонн агломерату, 630 тис. тонн окатишів, 820 тис. тонн вапняків, 1,11 млн тонн металургійного коксу, 360 тис. тонн металобрухту.

За даними об'єднання «Укррудпром», заявки металургів з вапняку і залізорудної сировини вітчизняного виробництва забезпечуються повністю.

По імпорту метпідприємства планують завезти 100 тис. тонн аглоруди і 130 тис. тонн концентрату і 100 тис. окатишів.

За даними об'єднання «Укркокс», потреба металургів в коксі на лютий забезпечується повністю. Постачання українських вугілля для коксування в лютому складуть 1,07млн тонн. Також необхідно імпортувати ще 700 тис. тонн вугілля.