Продажі Renault у 2013 році зросли за рахунок бюджетних автомобілів

Renault повідомив про збільшення продажів авто на 3,1 відсотка у 2013 році та пообіцяв подальше зростання в поточному році за рахунок продажів недорогих автомобілів, що компенсували зниження попиту в Європі та зміцнили для компанії грунт під ногами в Росії і на ринках, що розвиваються, передає Reuters.

Постачання легкових автомобілів і невеликих вантажівок Renault зросли до 2,63 мільйона штук при прогнозі, що зростання складе 3,9 відсотка.

Нові моделі авто допомогли Renault подолати кризу в домашньому регіоні, а також домогтися значних успіхів у країнах з економікою, що розвивається.

Читайте такожFiat поглинув ChryslerУспіх у 2013 році забезпечив, насамперед, бренд Dacia: продажі авто під цією маркою зросли майже на одну п'яту, тоді як машини під брендом Renault показали лише 0,4-відсоткове зростання.

У Європі продажі Renault зросли на 2,4 відсотка. У Росії, на ще одному ринку, що переживає скорочення, продажі зросли на 10,7 відсотка до більш ніж 210.000 авто.

У 2014 році Європа в цілому і Франція повернуться до 1-процентного зростання після шести років безперервного спаду, сказав директор з продажу компанії Джером Столл, що очікує також 2-відсоткового зростання глобального ринку авто.