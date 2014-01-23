Україна минулого року зберегла 10-те місце в світовому рейтингу виробників сталі

Українські металурги за підсумками 2013 року скоротили виробництво сталі на 0,5% порівняно з 2012 роком - до 32,824 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

Також повідомляється, що Україна в грудні минулого року зберегла в світовому рейтингу виробників сталі десяту сходинку з показником 2,715 млн тонн. Порівняно з груднем 2012 року виробництво сталі в країні за грудень 2013 року збільшилася на 4,2%.

В звіті асоціації за 2013 рік лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай - 779 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 7,5%). Далі йдуть: Японія (110,6 млн тонн, +3,1%), США (87 млн тонн, -2%), Індія (81,2 млн тонн, +5,1%), Росія (69,4 млн тонн, -1,5%), Південна Корея (66 млн тонн, -4,4%), Німеччина (42,6 млн тонн, -0,05%), Туреччина (34,7 млн тонн, -3,4%) і Бразилія (34,2 млн тонн, -1%).

У 2013 році порівняно з 2012 роком 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 3,5% - до 1,607 млрд тонн.

Згідно з повідомленням, за підсумками грудня 2013 року позиції лідера також продовжує утримувати Китай з показником 62,4 млн тонн (зростання на 6,5% до грудня 2012 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (9,3 млн тонн, +9%), США (7,2 млн тонн, +0,4%), Індія (6,9 млн тонн, +5,8%), Південна Корея (5,9 млн тонн, +1,6%), Росія (5,8 млн тонн, +3,8%), Німеччина (3,5 млн тонн, +12,8%), Туреччина (2,9 млн тонн, +1,9%) і Бразилія (2,7 млн тонн, +4%).

У цілому в грудні минулого року порівняно з аналогічним періодом 2012 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 6,3% - до 129,2 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, за підсумками 2013 року в Україні виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, зменшилось на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 16,066 млн тонн. Також за цей період було вироблено 17,104 млн тонн сталевих напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, що на 4,4% більше показника за 2012 рік.

У 2012 році Україна посіла 10 місце у рейтингу світових виробників сталі порівняно з 2011 роком скоротила виплавку сталі на 6,9% - до 32,9 млн тонн.

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