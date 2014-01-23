Світове виробництво алюмінію за рік збільшилося на 4%

Виробництво первинного алюмінію в світі, включаючи Китай, за підсумками 2013 року збільшилася порівняно з 2012 роком на 4%, до 49,7 млн тонн, в основному за рахунок зростання виробництва в Китаї. Про це йдеться в повідомленні Міжнародного інституту алюмінію (IAI), передає ИТАР-ТАСС.

Зокрема в Китаї виробництво зросло на 11%до 21,9 млн тонн, у Північній Америці - на 1,2%, до 4,9 млн тонн, у Центральній і Східній Європі, включаючи РФ, - знизилася на 7,6%, до 3,995 млн тонн, у Західній Європі - впала на 2,2%, до 3,5 млн тонн, в Азії (без урахування Китаю) - знизилася на 3,9%, до 2,4 млн тонн, в Австралії і Новій Зеландії - впало на 3,7%, до 2,1 млн тонн, у Південній Америці - знизилося на 6,4%, до 1,9 млн тонн, в Африці - зросла на 10,4%, до 1,8 млн тонн.

Як повідомлялося раніше, за оцінкою світового лідера з виробництва алюмінію UC Rusal, незважаючи на стабільне зростання споживання алюмінію, світова алюмінієва галузь знаходиться під тиском надлишкових потужностей і потребує їх подальші скорочення для досягнення балансу на ринку та підвищення ефективності виробництва.

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Rusal також прогнозує, що світове споживання первинного алюмінію у 2013 році досягне 50 млн тонн, збільшившись на 6%. Китай залишиться найбільшим швидкозростаючим ринком (зростання на 9,5%), за ним слідує Азія без урахування Китаю (6%) і Північна Америка (5%).

International Aluminium Institute - об'єднання світових виробників алюмінію. У нього входять 25 компаній, представлених в раді директорів IAI. Сумарно ці компанії виробляють понад 80% від усього світового виробництва алюмінію.