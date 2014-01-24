Металургійна галузь України скоротила збитки

Металургійна галузь України за підсумками січня-листопада 2013 року скоротила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 9,1%, або на 1,1 млрд грн - до 10,9 млрд грн.

Про це УНІАН повідомив в.о. генерального директора об'єднання металургійних підприємств «Металургпром» Олександр Зражевський.

За даними «Металургпрому», чистий дохід (виручка) метпідприємств від реалізації продукції за 11 місяців 2013 року зменшився на 9,2% (на 13,1 млрд грн) і склав 128,9 млрд грн.

За 11 місяців 2013 року негативна рентабельність реалізованої продукції становила «мінус» 8,9% проти мінус 7,8% за аналогічний період 2012 року.

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Як повідомляв УНІАН, збитки металургійної галузі України за підсумками 2012 року збільшилися в 3,3 рази, або на 9,5 млрд грн, у порівнянні з 2011 роком - до 13,7 млрд грн.

Негативна рентабельність метпідприємств збільшилася до 8% проти 3,4% за підсумками 2011 року.