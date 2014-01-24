Кабмін планує розвивати український автопром за рахунок залучення світових автоконцернів

Залучення до автовиробництва в Україні світових автоконцернів з використанням мотивації зниження виробничих витрат і доступу до ринку є оптимальним шляхом розвитку автомобільної промисловості. Це передбачено в Державній програмі розвитку автопрому до 2020 року, затвердженої розпорядженням уряду №25 від 15 січня 2014 року і оприлюдненій на офіційному сайті Кабміну в четвер.

Концепція передбачає доведення частки вироблених в країні авто на внутрішньому авторинку до 70%.

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Для реалізації програми крім оптимального пропонуються ще два варіанти.

«Перший варіант передбачає залишення існуючої ситуації без змін, у результаті якої в Україні виробництво легкових автомобілів продовжуватиметься в основному за рахунок великовузлового складання іномарок з імпортованих комплектуючих. На сьогодні дрібновузлове складання обмежується невеликою кількістю моделей», - йдеться в концепції.

Водночас другий варіант полягає в розробці і виробництві власної моделі автомобіля за рахунок внутрішніх виробничих ресурсів, що, враховуючи недостатній рівень розвитку науково-технічної і матеріальної бази, передбачає необхідність прямого фінансування за рахунок державного бюджету в обсязі близько 35 млрд грн.

«Третій, оптимальний варіант передбачає об'єднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, автомобілебудівних підприємств для забезпечення розвитку і конкурентоспроможності вітчизняного легкового автомобілебудування шляхом залучення світових автоконцернів до виробництва автомобілів в Україні, використовуючи мотивацію зниження виробничих витрат і доступу до ринку, що дозволить створити нові та завантажити наявні робочі місця не тільки на підприємствах автомобілебудівної галузі, а й суміжних галузей», - сказано в документі.

Таким чином, за рахунок цього буде забезпечуватися реалізація промислової політики в галузі, яка грунтується на сильних позиціях України як виробничої площадки.

У програмі також передбачено створення передумов для технічного переоснащення підприємств быстропереналаживаемым обладнанням, забезпечення розвитку конкуренції у сфері виробництва, продажу та обслуговування автотехніки, зниження собівартості авто і комплектуючих, підвищення продуктивності праці, створення із залученням інвесторів нових підприємств з випуску автотехніки та комплектуючих.

До того ж у рамках її виконання планується проведення ефективної тарифно-митної політики, сприяння залученню передових технологій, стимулювання автовиробників до реінвестування прибутку в розвиток, імплементація міжнародних стандартів та європейських норм у національну систему стандартизації, сприяння лізингу та удосконалення нормативно-правових актів з утилізації автомобілів.

Згідно концепції, фінансування програми планується за рахунок держбюджету, інвестицій та власних коштів підприємств, інших джерел.

Як повідомляв УНІАН, виробництво легкових автомобілів в Україні в 2013 році порівняно з 2012 роком скоротилося на 34,3% - до 45,8 тис. одиниць.

Україна планує до 2020 року збільшити виробництво вітчизняних легкових автомобілів до 735 тис. одиниць, а також довести їх частку на ринку легкових автомобілів до 70% і наростити їх поставки на експорт до 220 тис. одиниць.