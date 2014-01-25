Компанія Coca-Cola планує закрити 4 заводи в Іспанії

Чотири заводи Coca-Cola з 11 будуть закриті в рамках реструктуризації компанії в Іспанії, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на іспанське новинне видання El Mundo.

Закриють заводи в Аліканте, Кольото, Пальма-де-Майорка і Фуенлабрада.

Крім закриття заводів планується і значне скорочення співробітників компанії. Зокрема, плани з реструктуризації компанії зачеплять 1250 співробітників, з яких 750 будуть звільнені, а 500 - перерозподілені всередині компанії.

Про необхідність проведення реструктуризації було оголошено ще в грудні 2013 року.

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