Компанія Coca-Cola планує закрити 4 заводи в Іспанії
12:30, 25 січня 2014Промисловість
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Чотири заводи Coca-Cola з 11 закриють у рамках реструктуризації компанії в Іспанії.
Планується значне скорочення працівників / uk.wikipedia.org
Чотири заводи Coca-Cola з 11 будуть закриті в рамках реструктуризації компанії в Іспанії, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на іспанське новинне видання El Mundo.
Закриють заводи в Аліканте, Кольото, Пальма-де-Майорка і Фуенлабрада.
Крім закриття заводів планується і значне скорочення співробітників компанії. Зокрема, плани з реструктуризації компанії зачеплять 1250 співробітників, з яких 750 будуть звільнені, а 500 - перерозподілені всередині компанії.
Про необхідність проведення реструктуризації було оголошено ще в грудні 2013 року.
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