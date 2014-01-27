Азаров обіцяє "дуже великі контракти" між Україною й Росією найближчим часом

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю газеті Сегодня.

"Ми можемо впевнено говорити людям, що, взявши паузу, ми отримали можливість, перш за все, вирішити торгово-економічні проблеми у відносинах із Росією, що для нас надзвичайно важливо. На столі у нас уже лежать і найближчим часом будуть підписані дуже великі контракти на реалізацію спільних коопераційних проектів у суднобудуванні, авіації та цілій низці інших галузей", - зазначив прем'єр.

Читайте такожМЗС Франції: Азаров не проявив себе з позитивного бокуАзаров нагадав, що Україна отримала "дуже серйозну фінансову допомогу (від Росії) для нашої валютної системи, ми отримали можливість на базі одержаних кредитів реалізувати програму активізації й модернізації економіки, підвищення її конкурентоспроможності".

"Тобто ми, по суті, розпочали підготовку нашої промисловості до умов роботи в зоні вільної торгівлі з ЄС", - підкреслив голова уряду.