Україна за рік скоротила виручку від експорту чорних металів до 14,3 млрд дол.

Україна за підсумками 2013 року скоротила експорт чорних металів у грошовому виразі на 6,4% у порівнянні з 2012 роком - до 14,320 млрд дол., при цьому їх частка в експорті країни становила 22,6%, повідомляє Міністерство доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, експорт металовиробів скоротився на 8,7% - до 2,590 млрд дол. і становив 4,1% в загальному експорті країни.

У грудні 2013 року експорт чорних металів у грошовому виразі становив 1,223 млрд дол., металопродукції - 176,7 млн дол.

Водночас, імпорт чорних металів за підсумками 2013 року в грошовому вираженні скоротився порівняно з 2012 роком на 3,1% - до 2,230 млрд дол., металовиробів - на 6,1%, до 1,205 млрд дол.

Читайте такожУкраїнська металургія: в очікуванні кращих часівЯк повідомляв УНІАН, за 2012 рік металургійні підприємства скоротили виручку від експорту чорних металів на 17% у порівнянні з 2011 роком - до 15,3 млрд дол., а імпорт чорних металів скоротився на 17,2% - до 2,299 млрд дол.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує значну частку валютної виручки країни.