Виручка від експорту феросплавів зменшилася на 4,5%

Українські феросплавні підприємства в 2013 році порівняно з 2012 роком скоротили виручку від експорту феросплавів на 4,5% - до 906,3 млн дол., повідомляє Міністерство доходів і зборів України.

У натуральному виразі експорт феросплавів за підсумками 2013 року становив 697,1 тис. тонн, що на 12,4% менше, ніж у 2012 році.

Імпорт феросплавів українськими підприємствами в 2013 році порівняно з 2012 роком скоротився на 16% - до 318 млн доларів. При цьому в натуральному виразі імпорт скоротився на 0,2% і становив 165,3 тис. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА), українські феросплавні заводи в 2013 році порівняно з 2012 роком скоротили загальний обсяг виробництва продукції на 17,6% - до 872,2 тис. тонн.

Україна за підсумками 2012 року скоротила виручку від експорту феросплавів на 6,56% порівняно з 2011 роком - до 948,9 млн. дол., а також скоротився імпорт на 37,2% - до 378,7 млн дол.

Довідка УНІАН. Виробництвом феросплавів в Україні займаються Нікопольський, Запорізький і Стахановський феросплавні заводи. Ця продукція експортується до країн СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

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