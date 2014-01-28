У 2013 році в Україні розвивалася «споживча» модель економіки, яка провокувала зростання споживчого імпорту, а не зростання економіки, повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови Державної служби статистики України Вадим Піщейко.

«Скільки грошей не давай населенню, воно буде купувати імпортні товари, і українська економіка від цього не зросте», - сказав він.

За словами Піщейка, минулого року в українській економіці було дві біди: орієнтованість економіки на зовнішнє середовище та високий внутрішній попит на імпортні товари.

«Те, що виробляється українською економікою, споживається зовнішнім світом. При цьому те, що споживається українцями, виробляється іншими країнами. Тобто значна частина отриманих грошей іде за кордон», - сказав він.

За словами заступника голови Держстату, Україна, таким чином, годує інші країни, тоді як попит на товари українських виробників знижується в результаті кризових явищ у світовій економіці.

«Така структура складалася всі роки незалежності. У 2013 році також розвивалася споживча модель за рахунок зростання доходів населення, коли одним з локомотивів є внутрішня торгівля», - додав він.

Піщейко додав, що у 2013 році роздрібна торгівля показала зростання на 9,5%, доходи населення зросли на 2%, а реальна зарплата - на 8,2%.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України у третьому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом 2012 року знизився на 1,3% (у постійних цінах 2007 року), порівняно з другим кварталом з урахуванням сезонного фактора - на 0,3%. ВВП України у третьому кварталі поточного року продемонстрував спад п'ятий квартал поспіль.

Офіційна статистика по ВВП за 2013 рік ще не оприлюднена.

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