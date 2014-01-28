Україна наростила виручку від експорту залізорудної сировини на 19,4%

Гірничо-металургійні підприємства України в 2013 році наростили виручку від експорту залізорудної сировини (ЗРС) на 19,4% у порівнянні з 2012 роком - до 3,739 млрд тонн, повідомляється в митній статистиці Міністерства доходів і зборів України.

Згідно зі статистикою, за підсумками 2013 року було експортовано 38 млн тонн ЗРС, частка якого в загальному обсязі валютної виручки від експорту становила 5,9%.

Основними споживачами українського ЗРС у 2013 році були Китай - 46,3%, Чехія - 12,2%, Польща - 10,4%, а ще 31,1% виручки від експорту припадає на інші країни.

Також повідомляється, що в 2013 році імпорт ЗРС у грошовому виразі зріс на 1,2% - до 255 млн дол., при цьому 99,8% ЗРС імпортувалося з Росії.

Згідно з даними Міндоходів, у 2012 році експорт ЗРС у грошовому виразі скоротився на 17,3% у порівнянні з 2011 роком - до 3,132 млрд дол., при цьому імпорт зріс на 44% - до 252 млн дол. (99,9% з Росії).

Як повідомляв УНІАН, в Україні за підсумками 2013 року виробництво залізної руди зросло щодо 2012 року на 5% - до 83,8 млн тонн, залізорудного концентрату - на 5%, до 69,6 млн тонн. Також зріс випуск підготовленої залізорудної сировини: агломерату - на 3%, до 43,675 млн тонн, окатишів - на 9%, до 24 млн тонн.