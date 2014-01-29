Арбузов заявив, що влада зберігає керованість українською економікою

Про це заявив в. о.премьер-міністра, Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, під головуванням якого пройшло сьогоднішнє засідання Кабміну.

Зокрема, він підкреслив, що громадяни вчасно отримують виплати з бюджету, а платежі відбуваються за розкладом: «станом на 27 січня Пенсійний фонд виплатив пенсії майже 14 мільйонів громадян. На ці цілі протягом місяця було направлено понад 21 млрд. грн. Це цілком задовольнило січневу потреба в коштах. Крім того, Державне казначейство повністю профінансувало видатки на виплату державних соціальних допомог за січень».

Сергій Арбузов також повідомив, що витрати з бюджету на допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, виплати дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства перевищили 3,4 млрд. грн. «Люди очікують своєчасну виплату пенсій, стипендій, допомог. Незахищені верстви населення не повинні стати заручниками політичної ситуації», - зазначив він.

В.о. прем'єр-міністра також звернув увагу на те, що фінансово-банківська система країни продемонструвала достатній запас міцності. «Банки забезпечені ліквідністю, Національний банк надійно контролює ситуацію на грошово-кредитному ринку, розширив свою присутність на валютному ринку і буде забезпечувати його в подальшому», - зазначив він.

Значним фактором фінансової стабільності України Сергій Арбузов назвав домовленості Президентів України та Росії. Зокрема - про надання кредиту нашій країні. «Ми вже отримали перший транш в $ 3 млрд. і очікуємо вже найближчим часом отримати другий транш у розмірі $ 2 млрд».

Коментуючи співпрацю з Китаєм, в.о. прем'єр-міністра нагадав, що нещодавно за підтримки Президента України було підписано більше двох десятків договорів, меморандумів і контрактів у фінансовій, виробничій та енергетичній сферах на багатомільярдні суми.

Крім того, за словами Сергія Арбузова, уряд виконує міжнародні зобов'язання, зокрема щодо транзиту газу: «Україна ще раз підтвердила статус надійного партнера Євросоюзу в питаннях постачань енергоносіїв. І сьогодні ми розглянемо важливе питання модернізації чергового ділянки транзитного газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород».

Також він звернув увагу на необхідність подальшого залучення іноземних інвестицій в країну. Але в умовах політичної нестабільності, інвестори зазвичай ставлять свої гроші в «лист очікування». У зв'язку з цим, Сергій Арбузов дав доручення міністру економічного розвитку, міністру фінансів, а також міністру доходів і зборів активізувати діалог і відповідні заходи з інвесторами.