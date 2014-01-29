Путін: Роботу з активізації промислової кооперації з Україною потрібно продовжувати

Роботу з активізації промислової кооперації з Україною треба продовжувати навіть до формування нового Кабінету міністрів України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на нараді з членами російського уряду.

«Я вас прошу в сьогоднішній ситуації контактів із колегами не втрачати. У нас окрім фінансових відносин, окрім домовленостей в енергетиці є й інші плани, а саме - кооперація у галузі промислового виробництва, у галузі літакобудування, суднобудування, у галузі атомної енергетики. Там цілий набір із розвитку нашої співпраці», - сказав Путін.

«Я виходжу з того, що уряд РФ навіть до формування повноцінного уряду України всю цю роботу з колегами проводитиме й надалі», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Микола Азаров подав 28 січня заяву про відставку. Президент України Віктор Янукович прохання про відставку задовольнив, одночасно відправивши у відставку весь Кабінет міністрів. Водночас, Янукович доручив екс-міністрам виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Кабміну. Обов'язки глави уряду виконує перший віце-прем'єр Сергій Арбузов.

17 грудня 2013 року в Москві в ході засідання міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Януковича і Путіна були досягнуті домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту українських суверенних евробондов на 15 млрд дол.

За підсумками засідання міждержавної комісії підписано 14 спільних документів, що передбачають, зокрема, активізацію промислової кооперації.